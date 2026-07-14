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La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0643 (Balcón) y las letras son: C T W Z.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 14 de julio

 1°0643 11°1624 
 9122  12°8793
 3°0830  13°1251 
 5401  14°5147 
 8987  15°8894 
 6°1457  16°6757
 8803  17°3744 
 5851  18°6037 
 6089  19°4948 
 10°5606  20°6369 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 14 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 14 de julio. A la cabeza salió el número 1871 - Excremento.

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 1°1871 11°8150 
 5226   12°4320
 3°2822  13°6963 
 1321  14°6204 
 9239  15°7830 
 6°6589  16°1209
 6721  17°5185 
 6183  18°7099 
 2623  19°9365 
 10°1155  20°0488 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

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¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón suele simbolizar perspectiva y deseo de ver las cosas con distancia. También puede indicar necesidad de aire, libertad o tomar decisiones desde un punto más alto.

Si el balcón es seguro y amplio, sugiere confianza y oportunidades abiertas; si es inestable o causa vértigo, refleja dudas, exposición pública o miedo a dar un paso importante.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele asociarse a la liberación y la transformación: dejar atrás cargas emocionales o situaciones tóxicas para abrir espacio a lo nuevo.

También puede simbolizar dinero, ganancias inesperadas o la necesidad de enfrentar vergüenzas y asuntos ocultos para recuperar control.