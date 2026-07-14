La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 14 de julio de 2026. A la cabeza salió el número 0643 (Balcón) y las letras son: C T W Z.

Los resultados de la Quiniela Nacional del martes 14 de julio

1° 0643 11° 1624 2° 9122 12° 8793 3° 0830 13° 1251 4° 5401 14° 5147 5° 8987 15° 8894 6° 1457 16° 6757 7° 8803 17° 3744 8° 5851 18° 6037 9° 6089 19° 4948 10° 5606 20° 6369

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 14 de julio

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 14 de julio. A la cabeza salió el número 1871 - Excremento.

1° 1871 11° 8150 2° 5226 12° 4320 3° 2822 13° 6963 4° 1321 14° 6204 5° 9239 15° 7830 6° 6589 16° 1209 7° 6721 17° 5185 8° 6183 18° 7099 9° 2623 19° 9365 10° 1155 20° 0488

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón suele simbolizar perspectiva y deseo de ver las cosas con distancia. También puede indicar necesidad de aire, libertad o tomar decisiones desde un punto más alto.

Si el balcón es seguro y amplio, sugiere confianza y oportunidades abiertas; si es inestable o causa vértigo, refleja dudas, exposición pública o miedo a dar un paso importante.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento suele asociarse a la liberación y la transformación: dejar atrás cargas emocionales o situaciones tóxicas para abrir espacio a lo nuevo.

También puede simbolizar dinero, ganancias inesperadas o la necesidad de enfrentar vergüenzas y asuntos ocultos para recuperar control.