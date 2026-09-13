Los sorteos diarios de la quiniela reúnen a miles de competidores que esperan los números ganadores. Administrada por las loterías provinciales, esta forma de juego otorga premios fijos que varían en función del acierto numérico y del monto destinado a la apuesta.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 12 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 0640 (El Cura) y las letras son: N R S V.

Resultados de la Quiniela Nacional del sábado 12 de septiembre

1° 0640 11° 9506 2° 9927 12° 2131 3° 4823 13° 5395 4° 6723 14° 6333 5° 5432 15° 9397 6° 9087 16° 5183 7° 3364 17° 7869 8° 0270 18° 2676 9° 8768 19° 2208 10° 7695 20° 6909

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 12 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 12 de septiembre. A la cabeza salió el número 2993 - Enamorado.

1° 2993 11° 5155 2° 2127 12° 9445 3° 2772 13° 4068 4° 6323 14° 2266 5° 5074 15° 2379 6° 8069 16° 6039 7° 5413 17° 0841 8° 1799 18° 0817 9° 7335 19° 9815 10° 0545 20° 1651

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo proporciona de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele reflejar una búsqueda de guía espiritual o moral, la necesidad de perdón o el deseo de consuelo interior.

Si El Cura aparece amable puede señalar paz y apoyo; si es severo, puede aludir a culpa, conflictos con la autoridad o la revisión de tus propios límites y creencias.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un Enamorado suele reflejar deseos de afecto y conexión emocional. También indica ilusión por nuevas relaciones o reavivar la pasión en la vida actual.

Puede ser una señal de idealización y expectativas altas. El contexto y las emociones del sueño orientan su verdadero significado.