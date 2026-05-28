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Con varias ediciones diarias y una larga tradición en la Argentina, la quiniela sigue siendo el juego de azar más popular. Cada provincia publica los resultados oficiales de cada sorteo y los premios se asignan bajo un sistema claro y previamente definido según el acierto numérico.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 28 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 2477 (Pierna Mujer) y las letras son: J L V X.

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Los resultados de la Quiniela Nacional del jueves 28 de mayo

 1°2477 11°4663 
 8549  12°3662
 3°6664  13°1405 
 7624  14°6727 
 1122  15°5782 
 6°3667  16°9097
 1226  17°7824 
 2125  18°0307 
 8045  19°9035 
 10°0028  20°4101 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 28 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 28 de mayo. A la cabeza salió el número 4691 - Excusado.

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 1°4691 11°9467 
 2152   12°8012
 3°3982  13°3254 
 5843  14°2663 
 9834  15°9734 
 6°3219  16°6092
 6150  17°5585 
 0226  18°1781 
 6077  19°8928 
 10°2452  20°6036 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

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¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer suele aludir a avance, estabilidad y atracción; las piernas simbolizan movimiento y apoyo. Si luce fuerte o elegante, indica confianza e impulso para alcanzar metas.

Cuando aparece herida, cubierta o inmóvil, sugiere trabas, dependencia o temor a perder autonomía, a menudo ligadas a vínculos afectivos. El tono del sueño y cómo te sentiste afinan el mensaje.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado suele simbolizar la necesidad de soltar cargas emocionales, purificarte o dejar atrás lo que ya no te sirve. También puede aludir a intimidad y límites personales.

Si el excusado está limpio y funciona, indica liberación y alivio; si está sucio, tapado o desbordado, refleja emociones reprimidas, vergüenza o situaciones que te superan.