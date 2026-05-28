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Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 28 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 4062 (Inundación) y las letras son: C H L T.

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Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 28 de mayo

 1°4062 11°6919 
 6155  12°4979
 3°6796  13°5240 
 9752  14°4364 
 8420  15°6235 
 6°4058  16°9270
 7914  17°4797 
 1184  18°1651 
 9778  19°8684 
 10°6089  20°4667 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 28 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 28 de mayo. A la cabeza salió el número 8428 - El Cerro.

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 1°8428 11°7920 
 2278   12°3463
 3°6035  13°4611 
 2556  14°7213 
 5372  15°1663 
 6°6977  16°3753
 7522  17°5921 
 1109  18°4374 
 9004  19°9099 
 10°7767  20°9411 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. 

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¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con una inundación suele reflejar emociones desbordadas, miedo a perder el control o situaciones que te superan.

También puede simbolizar limpieza y renovación: soltar cargas, poner límites y prepararte para un nuevo inicio.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas elevadas, crecimiento y la búsqueda de perspectiva. Verlo a la distancia sugiere aspiraciones claras que aún requieren esfuerzo.

Subir El Cerro indica avance y valentía ante retos; si cuesta, refleja dudas u obstáculos internos. Alcanzar la cima señala logro, claridad y confianza renovada.