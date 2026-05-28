Los resultados de la quiniela generan expectativa día tras día, ya que es el juego más consultado de la Argentina. Cada sorteo es administrado por las loterías de las provincias y los premios mantienen un esquema fijo, basado en la precisión de los números elegidos por el apostador.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 28 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 4062 (Inundación) y las letras son: C H L T.

Resultados de la Quiniela Nacional del jueves 28 de mayo

1° 4062 11° 6919 2° 6155 12° 4979 3° 6796 13° 5240 4° 9752 14° 4364 5° 8420 15° 6235 6° 4058 16° 9270 7° 7914 17° 4797 8° 1184 18° 1651 9° 9778 19° 8684 10° 6089 20° 4667

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 28 de mayo

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 28 de mayo. A la cabeza salió el número 8428 - El Cerro.

1° 8428 11° 7920 2° 2278 12° 3463 3° 6035 13° 4611 4° 2556 14° 7213 5° 5372 15° 1663 6° 6977 16° 3753 7° 7522 17° 5921 8° 1109 18° 4374 9° 9004 19° 9099 10° 7767 20° 9411

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los competidores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con inundación?

Soñar con una inundación suele reflejar emociones desbordadas, miedo a perder el control o situaciones que te superan.

También puede simbolizar limpieza y renovación: soltar cargas, poner límites y prepararte para un nuevo inicio.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas elevadas, crecimiento y la búsqueda de perspectiva. Verlo a la distancia sugiere aspiraciones claras que aún requieren esfuerzo.

Subir El Cerro indica avance y valentía ante retos; si cuesta, refleja dudas u obstáculos internos. Alcanzar la cima señala logro, claridad y confianza renovada.