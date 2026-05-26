Este martes, 26 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 2519 - Pescado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 26 de mayo

1° 2519 11° 2807 2° 3805 12° 3905 3° 7035 13° 1953 4° 2821 14° 2294 5° 2616 15° 2351 6° 4633 16° 8825 7° 0981 17° 7131 8° 4178 18° 1531 9° 3422 19° 1714 10° 1139 20° 8710

¿Qué significa soñar con Pescado?

Soñar con el Pescado suele asociarse con abundancia, oportunidades y fertilidad; también con la intuición y mensajes del inconsciente. Si el pez nada en agua clara, indica fluidez emocional y buena fortuna.

En cambio, un Pescado muerto o en agua turbia puede señalar bloqueos, decepciones o recursos desaprovechados. El tamaño, color y tu reacción en el sueño matizan el mensaje personal.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.