Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 26 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 2247 - Muerto

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 26 de mayo

1° 2247 11° 5245 2° 9436 12° 5990 3° 7028 13° 2677 4° 8915 14° 8520 5° 0114 15° 5057 6° 8161 16° 0729 7° 5598 17° 6649 8° 6936 18° 2332 9° 6526 19° 2337 10° 6950 20° 5557

¿Qué significa soñar con Muerto?

Soñar con El Muerto suele simbolizar cierres y transformaciones internas; puede indicar que necesitas soltar culpas, miedos o etapas que ya cumplieron su ciclo.

También puede aludir al recuerdo de ancestros o asuntos pendientes con alguien que partió, invitándote a honrar el pasado y a buscar paz emocional en el presente.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.