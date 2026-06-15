Este lunes, 15 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 0174 - Gente Negra

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 15 de junio

1° 0174 11° 5796 2° 4172 12° 7702 3° 1914 13° 9734 4° 1121 14° 3386 5° 6284 15° 6013 6° 2519 16° 6796 7° 1130 17° 7519 8° 3465 18° 9232 9° 2334 19° 6261 10° 7405 20° 3625

¿Qué significa soñar con Gente Negra?

Soñar con la Gente Negra puede reflejar temas de diversidad, identidad y encuentro con lo desconocido, según el contexto del sueño y las emociones que experimentes.

La interpretación depende de lo que ocurra: si sientes calma, puede señalar apertura y conexión; si hay inquietud, puede indicar miedos o prejuicios personales a explorar, no rasgos de una comunidad.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.