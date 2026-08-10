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Durante este lunes, 10 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:
- A la cabeza: 0295 - Anteojos
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 10 de agosto
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|1357
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|3431
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|0121
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|5214
|10°
|6151
|20°
|0705
¿Qué significa soñar con Anteojos?
Soñar con anteojos simboliza la búsqueda de claridad y perspectiva y la necesidad de entender mejor una situación.
Si están rotos o perdidos sugieren confusión; si los encuentras o ves nítido, indican soluciones e insight.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.