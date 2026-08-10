Durante este lunes, 10 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

A la cabeza: 0295 - Anteojos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 10 de agosto

1° 0295 11° 1357 2° 3177 12° 0247 3° 6607 13° 8992 4° 9781 14° 8696 5° 0131 15° 8477 6° 7176 16° 7539 7° 3431 17° 3154 8° 3093 18° 0121 9° 8842 19° 5214 10° 6151 20° 0705

¿Qué significa soñar con Anteojos?

Soñar con anteojos simboliza la búsqueda de claridad y perspectiva y la necesidad de entender mejor una situación.

Si están rotos o perdidos sugieren confusión; si los encuentras o ves nítido, indican soluciones e insight.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.