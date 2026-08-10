Este lunes, 10 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 1465 - El Cazador

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 10 de agosto

1° 1465 11° 1099 2° 2922 12° 4859 3° 3989 13° 3878 4° 3617 14° 8207 5° 2954 15° 3345 6° 4461 16° 3985 7° 3647 17° 7123 8° 6245 18° 7871 9° 5031 19° 6136 10° 2604 20° 9564

¿Qué significa soñar con El Cazador?

Soñar con El Cazador sugiere que estás en modo de persecución: enfoque, instinto y deseo de alcanzar una meta concreta.

También puede alertar sobre sentirse perseguido o ejercer demasiada presión; te invita a equilibrar ambición con empatía y límites.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.