Este sábado, 23 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 4708 - Incendio

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 23 de mayo

1° 4708 11° 8825 2° 5201 12° 9820 3° 1051 13° 0601 4° 3118 14° 0767 5° 2760 15° 1912 6° 1267 16° 4007 7° 8400 17° 7231 8° 4546 18° 3337 9° 1411 19° 0510 10° 8388 20° 0186

¿Qué significa soñar con Incendio?

Soñar con el incendio puede simbolizar emociones intensas y cambios drásticos: pasión, ira o el impulso de transformar algo en tu vida.

También puede advertir de estrés y pérdida de control; según el contexto, sugiere actuar con calma y proteger aquello que valoras.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.