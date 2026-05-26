Entre los destinos europeos más elegidos para hacer voluntariado, Italia ocupa un lugar destacado. El país ofrece una amplia variedad de propuestas que permiten residir sin costo durante semanas a cambio de participar en iniciativas de índole social, ambiental y cultural.

Los programas suelen contemplar cargas horarias acotadas y garantizan techo a todos los participantes; en la mayoría de los casos, también cubren la alimentación . Por eso se han convertido en una opción cada vez más valorada por quienes quieren recorrer el país, integrarse a su dinámica cotidiana y vivir una experiencia que va mucho más allá del turismo tradicional.

Un destino ideal para hacer voluntariados

Desde ciudades históricas como Roma hasta pequeñas localidades costeras o rurales, Italia ofrece voluntariados para distintos perfiles. Las propuestas están pensadas tanto para estadías cortas como para experiencias más largas, con duraciones que van desde una semana hasta tres meses .

Además de reducir significativamente los gastos de viaje, estos programas permiten integrarse a la comunidad local, adquirir experiencia internacional y desarrollar habilidades en contextos reales.

Qué tipos de voluntariados ofrece Italia

Entre las búsquedas disponibles en Worldpackers y Volunteer World se destacan las siguientes opciones:

Conservación de delfines y tortugas marinas

Duración: de 1 a 2 semanas

Ubicación: Comacchio, en la región de Emilia-Romaña

Jornada: de martes a sábado

Incluye alojamiento, excursiones en bote, capacitación, participación en tours y certificado

Italia busca voluntarios para vivir gratis y ofrece trabajo asegurado (foto: archivo).

El proyecto se desarrolla en Lido di Spina, una localidad tranquila frente al mar Adriático, dentro del Parque del Delta del Po, uno de los humedales más importantes de Europa.

Los voluntarios trabajan junto a biólogos marinos en tareas de monitoreo de fauna marina y costera, con el objetivo de promover la convivencia entre las actividades humanas y la naturaleza.

Enseñanza de inglés a la comunidad

Duración: de 2 a 12 semanas

Ubicación: Roma

Incluye traslado desde el aeropuerto, alojamiento en habitación compartida separada por género, desayuno, almuerzo y cena en restaurante local, uso de espacios comunes, jardines y pileta, WiFi gratuito, visita guiada por la ciudad y asistencia de emergencia 24/7.

yoga

El programa está orientado a brindar clases de inglés a personas que no tienen acceso a una educación adecuada. Los voluntarios dictan lecciones y actividades educativas para estudiantes de diferentes edades y niveles.

Cuidado y protección de animales

Duración: entre 1 y 12 semanas

Ubicación: Roma

Tareas: alimentación, limpieza y cuidado de animales, mantenimiento de refugios y apoyo en campañas de concientización sobre adopción.

Incluye traslado desde el aeropuerto, alojamiento compartido, tres comidas diarias, WiFi, evento de orientación, visita guiada por la ciudad y soporte permanente.

Academia de Yoga

Ubicación: provincia de Frosinone

Jornada: 32 horas semanales, con dos días libres

Tareas: jardinería, limpieza, cocina y trabajo social

Alojamiento: habitación compartida

Incluye tres comidas diarias y clases de yoga gratuitas

Estadía mínima: 4 semanas

El programa está dirigido a personas responsables que deseen colaborar en el funcionamiento diario de un espacio dedicado al bienestar, la práctica de yoga y la vida comunitaria.

Cuidado infantil (babysitting)

Jornada: 18 horas semanales, con dos días libres

Alojamiento: camping, en carpa

Incluye tres comidas diarias

Duración mínima: 4 semanas

La búsqueda es para cuidar a un bebé de 8 meses durante 4 horas diarias, siguiendo el método Montessori. Las tareas incluyen juego, descanso, cambio de pañales y alimentación, a cambio de alojamiento y comida.

Requisitos para participar: quiénes pueden postularse

Las búsquedas están dirigidas a personas mayores de edad interesadas en colaborar en tareas comunitarias, educativas o ambientales. En la mayoría de los casos se exige saber hablar en italiano y en inglés básico.

Algunos voluntariados aceptan la postulación de parejas o dúos, mientras que otros están abiertos a perfiles individuales.

Cómo postularse y cuánto cuesta participar

Los requisitos, fechas disponibles y condiciones específicas se pueden consultar directamente en los sitios web oficiales de Worldpackers y Volunteer World, donde también se publican nuevas oportunidades de manera constante.