La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 23 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 7553 - El Barco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 23 de mayo

1° 7553 11° 0033 2° 6520 12° 7886 3° 8495 13° 5753 4° 6803 14° 6392 5° 5777 15° 4503 6° 7496 16° 7332 7° 3942 17° 7955 8° 7140 18° 3897 9° 5524 19° 8102 10° 2592 20° 6576

¿Qué significa soñar con El Barco?

Soñar con El Barco suele simbolizar un viaje interior, transiciones y el rumbo que tomas en la vida. También refleja deseos de explorar nuevas oportunidades o alejarte de lo conocido.

El estado del mar y del barco sugiere cómo manejas tus emociones: aguas calmadas indican seguridad, tormentas señalan incertidumbre. Verlo zarpar o llegar habla de inicios o cierres de etapas.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.