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La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 29 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 6603 - San Cono
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 29 de junio
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|3789
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|5502
¿Qué significa soñar con San Cono?
Soñar con San Cono suele asociarse a protección, fe y buena fortuna, especialmente en el trabajo y el dinero.
También puede invitarte a cumplir promesas y actuar con honestidad; si lo ves sereno indica alivio y caminos abiertos y si distante te pide revisar tus compromisos.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.