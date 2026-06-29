La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 29 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 6603 - San Cono

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 29 de junio

1° 6603 11° 4637 2° 2308 12° 6661 3° 4265 13° 1757 4° 9144 14° 4331 5° 5590 15° 2193 6° 4359 16° 1992 7° 6066 17° 6820 8° 2525 18° 9197 9° 7923 19° 3610 10° 3789 20° 5502

¿Qué significa soñar con San Cono?

Soñar con San Cono suele asociarse a protección, fe y buena fortuna, especialmente en el trabajo y el dinero.

También puede invitarte a cumplir promesas y actuar con honestidad; si lo ves sereno indica alivio y caminos abiertos y si distante te pide revisar tus compromisos.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.