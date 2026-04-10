Este jueves, 9 de abril de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con un payaso puede simbolizar la dualidad de la vida, donde la risa y la tristeza coexisten. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de liberar tensiones y encontrar alegría en momentos difíciles. Por otro lado, el payaso también puede representar el miedo a lo desconocido o la sensación de que algo no es lo que parece. Puede ser una invitación a enfrentar tus inseguridades y a no tomarte la vida demasiado en serio. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.