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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 30 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 8120 - La Fiesta

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 30 de mayo

 8120 11° 2102 
 2°8775 12° 7780
 3°7145 13° 2202 
 4°2367 14° 5061 
 5°5663 15° 8446 
 6°4512 16° 2976 
 7°7031 17° 7704 
 8°4487 18° 0240 
 9°418019° 5339 
 10°9374 20° 4798 

¿Qué significa soñar con La Fiesta?

Soñar con una fiesta suele representar alegría, pertenencia y el deseo de compartir éxitos. También indica necesidad de relajarte y nutrir tus vínculos.

Si la fiesta se siente caótica o incómoda, puede reflejar exceso, presión social o evasión de responsabilidades. Invita a equilibrar placer y límites.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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