Durante este sábado, 30 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 4177 - Pierna Mujer

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 30 de mayo

1° 4177 11° 5997 2° 8558 12° 4637 3° 6649 13° 5889 4° 8946 14° 8707 5° 5671 15° 4049 6° 8615 16° 4444 7° 7606 17° 2813 8° 8962 18° 3947 9° 5070 19° 6797 10° 5708 20° 5847

¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?

Soñar con la Pierna Mujer simboliza avance, soporte y la energía femenina, indicando confianza y deseo de progresar.

Si genera inquietud, puede reflejar dependencia, límites en relaciones o inseguridades sobre la imagen corporal.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.