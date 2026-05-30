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Durante este sábado, 30 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 4177 - Pierna Mujer
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 30 de mayo
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¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?
Soñar con la Pierna Mujer simboliza avance, soporte y la energía femenina, indicando confianza y deseo de progresar.
Si genera inquietud, puede reflejar dependencia, límites en relaciones o inseguridades sobre la imagen corporal.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.