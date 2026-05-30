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Durante este sábado, 30 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 4177 - Pierna Mujer

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 30 de mayo

 4177 11° 5997 
 2°8558 12° 4637
 3°6649 13° 5889 
 4°8946 14° 8707 
 5°5671 15° 4049 
 6°8615 16° 4444 
 7°7606 17° 2813 
 8°8962 18° 3947 
 9°507019° 6797 
 10°5708 20° 5847 

¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?

Soñar con la Pierna Mujer simboliza avance, soporte y la energía femenina, indicando confianza y deseo de progresar.

Si genera inquietud, puede reflejar dependencia, límites en relaciones o inseguridades sobre la imagen corporal.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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