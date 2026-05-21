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Durante este jueves, 21 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

  • A la cabeza: 2342 - Zapatillas

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 21 de mayo

 2342 11° 7851 
 2°2094 12° 4811
 3°3285 13° 8721 
 4°1919 14° 6381 
 5°4509 15° 7105 
 6°8949 16° 7119 
 7°7608 17° 1921 
 8°2658 18° 2797 
 9°385619° 7939 
 10°0011 20° 2612 

¿Qué significa soñar con Zapatillas?

Soñar con zapatillas sugiere búsqueda de comodidad y seguridad en tu vida diaria; puede señalar necesidad de descanso y autocuidado.

También simboliza el rumbo que tomas: unas nuevas hablan de inicios y energía y unas gastadas advierten cansancio o estancamiento.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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