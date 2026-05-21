Durante este jueves, 21 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 2342 - Zapatillas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 21 de mayo

1° 2342 11° 7851 2° 2094 12° 4811 3° 3285 13° 8721 4° 1919 14° 6381 5° 4509 15° 7105 6° 8949 16° 7119 7° 7608 17° 1921 8° 2658 18° 2797 9° 3856 19° 7939 10° 0011 20° 2612

¿Qué significa soñar con Zapatillas?

Soñar con zapatillas sugiere búsqueda de comodidad y seguridad en tu vida diaria; puede señalar necesidad de descanso y autocuidado.

También simboliza el rumbo que tomas: unas nuevas hablan de inicios y energía y unas gastadas advierten cansancio o estancamiento.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.