Durante este miércoles, 20 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 9896 - Marido

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 20 de mayo

1° 9896 11° 1372 2° 0406 12° 7168 3° 8797 13° 8673 4° 9954 14° 8479 5° 6075 15° 0549 6° 6039 16° 5426 7° 1509 17° 1158 8° 4501 18° 0766 9° 6974 19° 7465 10° 3454 20° 6082

¿Qué significa soñar con Marido?

Soñar con el Marido suele reflejar tu relación actual, necesidades emocionales y el deseo de seguridad o apoyo.

También puede indicar conflictos no resueltos, cambios en la dinámica de la pareja o anhelo de mayor comunicación y cercanía.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.