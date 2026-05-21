Durante este miércoles, 20 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 9896 - Marido
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 20 de mayo
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|1372
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|7168
|3°
|8797
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|8673
|4°
|9954
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|8479
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|6075
|15°
|0549
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|6039
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|5426
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|1509
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|1158
|8°
|4501
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|0766
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|6974
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|7465
|10°
|3454
|20°
|6082
¿Qué significa soñar con Marido?
Soñar con el Marido suele reflejar tu relación actual, necesidades emocionales y el deseo de seguridad o apoyo.
También puede indicar conflictos no resueltos, cambios en la dinámica de la pareja o anhelo de mayor comunicación y cercanía.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.