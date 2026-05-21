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Durante este miércoles, 20 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 9896 - Marido

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 20 de mayo

 9896 11° 1372 
 2°0406 12° 7168
 3°8797 13° 8673 
 4°9954 14° 8479 
 5°6075 15° 0549 
 6°6039 16° 5426 
 7°1509 17° 1158 
 8°4501 18° 0766 
 9°697419° 7465 
 10°3454 20° 6082 

¿Qué significa soñar con Marido?

Soñar con el Marido suele reflejar tu relación actual, necesidades emocionales y el deseo de seguridad o apoyo.

También puede indicar conflictos no resueltos, cambios en la dinámica de la pareja o anhelo de mayor comunicación y cercanía.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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