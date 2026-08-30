La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 29 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 0556 - La Caída

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 29 de agosto

1° 0556 11° 4179 2° 4698 12° 2731 3° 3761 13° 5225 4° 0244 14° 4611 5° 8529 15° 6452 6° 9005 16° 5947 7° 8967 17° 2519 8° 5765 18° 8470 9° 5255 19° 8506 10° 5481 20° 6068

¿Qué significa soñar con La Caída?

Soñar con La Caída suele señalar miedo a perder el control o al fracaso y revela inseguridad ante cambios bruscos.

También puede ser un aviso para frenar, reevaluar decisiones y apoyarte en tus recursos para recuperar estabilidad.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.