En esta noticia
La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 29 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 0556 - La Caída
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 29 de agosto
|1°
|0556
|11°
|4179
|2°
|4698
|12°
|2731
|3°
|3761
|13°
|5225
|4°
|0244
|14°
|4611
|5°
|8529
|15°
|6452
|6°
|9005
|16°
|5947
|7°
|8967
|17°
|2519
|8°
|5765
|18°
|8470
|9°
|5255
|19°
|8506
|10°
|5481
|20°
|6068
¿Qué significa soñar con La Caída?
Soñar con La Caída suele señalar miedo a perder el control o al fracaso y revela inseguridad ante cambios bruscos.
También puede ser un aviso para frenar, reevaluar decisiones y apoyarte en tus recursos para recuperar estabilidad.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.