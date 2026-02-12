Este miércoles, 11 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con un cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o de cortar con situaciones que ya no son beneficiosas. Este sueño a menudo refleja conflictos internos o la lucha por la verdad en una situación particular. Además, el cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Si en el sueño se utiliza el cuchillo de manera violenta, puede indicar sentimientos reprimidos que necesitan ser expresados o la necesidad de protegerse de amenazas externas. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.