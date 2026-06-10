La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 10 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 9109 - Arroyo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 10 de junio

1° 9109 11° 6804 2° 1481 12° 9500 3° 0886 13° 5783 4° 5733 14° 3488 5° 6959 15° 8095 6° 0565 16° 4075 7° 4036 17° 9828 8° 2598 18° 6657 9° 8103 19° 6653 10° 3805 20° 1266

¿Qué significa soñar con Arroyo?

Soñar con el Arroyo suele simbolizar el fluir de las emociones y la limpieza interior; si el agua es clara, indica calma y claridad mental.

Si el Arroyo está turbio o crecido, sugiere tensiones o pequeños obstáculos; si fluye suave, anuncia cambios graduales y renovación.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.