Este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7240 - El Cura
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de diciembre
|1°
|7240
|11°
|7108
|2°
|6196
|12°
|3433
|3°
|9012
|13°
|7520
|4°
|0168
|14°
|5682
|5°
|6271
|15°
|4494
|6°
|8384
|16°
|6483
|7°
|2556
|17°
|6237
|8°
|5401
|18°
|7977
|9°
|2606
|19°
|6571
|10°
|5901
|20°
|1434
¿Qué significa soñar con El Cura?
Soñar con un cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de reconciliación con uno mismo. Este sueño puede reflejar un deseo de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la moralidad.
Además, el cura en los sueños puede representar la autoridad moral y la necesidad de enfrentar conflictos internos. Puede ser un llamado a la reflexión sobre las decisiones que se han tomado y su impacto en la vida personal.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.