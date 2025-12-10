Este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7240 - El Cura

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de diciembre

1° 7240 11° 7108 2° 6196 12° 3433 3° 9012 13° 7520 4° 0168 14° 5682 5° 6271 15° 4494 6° 8384 16° 6483 7° 2556 17° 6237 8° 5401 18° 7977 9° 2606 19° 6571 10° 5901 20° 1434

¿Qué significa soñar con El Cura?

Soñar con un cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de reconciliación con uno mismo. Este sueño puede reflejar un deseo de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la moralidad.

Además, el cura en los sueños puede representar la autoridad moral y la necesidad de enfrentar conflictos internos. Puede ser un llamado a la reflexión sobre las decisiones que se han tomado y su impacto en la vida personal.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.