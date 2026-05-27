Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 26 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 7431 - La Luz

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 26 de mayo

1° 7431 11° 6333 2° 4282 12° 8231 3° 5748 13° 3981 4° 8441 14° 2477 5° 4631 15° 6208 6° 2265 16° 3953 7° 6398 17° 2696 8° 0517 18° 4420 9° 6764 19° 7654 10° 4664 20° 6742

¿Qué significa soñar con La Luz?

Soñar con La Luz simboliza claridad, guía y esperanza; sugiere que se disipan dudas y aparece un nuevo camino.

Si la luz es cálida, anuncia paz y sanación; si es cegadora, indica verdades que requieren valentía para aceptar.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.