En esta noticia

Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 26 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 7431 - La Luz

Te puede interesar

Tensión mundial | El ejército más fuerte del planeta se prepara para dominar el océano y estrena un mega submarino

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 26 de mayo

 7431 11° 6333 
 2°4282 12° 8231
 3°5748 13° 3981 
 4°8441 14° 2477 
 5°4631 15° 6208 
 6°2265 16° 3953 
 7°6398 17° 2696 
 8°0517 18° 4420 
 9°676419° 7654 
 10°4664 20° 6742 

¿Qué significa soñar con La Luz?

Soñar con La Luz simboliza claridad, guía y esperanza; sugiere que se disipan dudas y aparece un nuevo camino.

Si la luz es cálida, anuncia paz y sanación; si es cegadora, indica verdades que requieren valentía para aceptar.

Te puede interesar

El país de América Latina con mejor calidad de vida que supera incluso a potencias mundiales

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

¿El fin de la pobreza? | Encuentran una planta que produce oro puro y se puede cultivar cualquier casa