Durante este lunes, 13 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 4862 - Inundación
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 13 de julio
|1°
|4862
|11°
|7364
|2°
|0833
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|4311
|3°
|1886
|13°
|2033
|4°
|0670
|14°
|6135
|5°
|7345
|15°
|5873
|6°
|6941
|16°
|3786
|7°
|5233
|17°
|8103
|8°
|1020
|18°
|3268
|9°
|1648
|19°
|4127
|10°
|6406
|20°
|8569
¿Qué significa soñar con Inundación?
Soñar con la Inundación suele reflejar emociones desbordadas o sentir que una situación te supera. Indica pérdida de control y ansiedad por cambios repentinos.
También puede sugerir limpieza y renacimiento: lo viejo se libera para abrir espacio a lo nuevo. Si el agua está clara, hay renovación; si es turbia, confusión por resolver.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.