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Durante este lunes, 13 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 4862 - Inundación

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 13 de julio

 4862 11° 7364 
 2°0833 12° 4311
 3°1886 13° 2033 
 4°0670 14° 6135 
 5°7345 15° 5873 
 6°6941 16° 3786 
 7°5233 17° 8103 
 8°1020 18° 3268 
 9°164819° 4127 
 10°6406 20° 8569 

¿Qué significa soñar con Inundación?

Soñar con la Inundación suele reflejar emociones desbordadas o sentir que una situación te supera. Indica pérdida de control y ansiedad por cambios repentinos.

También puede sugerir limpieza y renacimiento: lo viejo se libera para abrir espacio a lo nuevo. Si el agua está clara, hay renovación; si es turbia, confusión por resolver.

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¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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