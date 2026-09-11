Este jueves, 10 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la nocturna, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 9781 - Las Flores

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 10 de septiembre

1° 9781 11° 7583 2° 4311 12° 8214 3° 1796 13° 0611 4° 1853 14° 4472 5° 8517 15° 2077 6° 2465 16° 3818 7° 5102 17° 9899 8° 3559 18° 1298 9° 8962 19° 7101 10° 5354 20° 7350

¿Qué significa soñar con Las Flores?

Soñar con Las Flores simboliza belleza, renovación y afecto; señala un periodo de sensibilidad y apertura a lo emocional.

Si lucen frescas y coloridas, presagian alegría y oportunidades; si están marchitas, advierten desgaste emocional o vínculos que requieren atención.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.