Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 18 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 7004 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 18 de mayo

1° 7004 11° 8021 2° 6209 12° 2316 3° 7345 13° 3243 4° 1691 14° 2602 5° 4107 15° 6533 6° 2164 16° 7384 7° 9866 17° 8918 8° 4090 18° 3807 9° 6651 19° 4107 10° 2029 20° 5475

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama alude a deseo de descanso, intimidad y seguridad; tu mente pide pausa y contención emocional.

Cama ordenada sugiere paz y estabilidad; deshecha o ajena indica inquietud, tensiones afectivas o necesidad de cambios.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.