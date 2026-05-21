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Este jueves, 21 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 6940 - El Cura

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 21 de mayo

 6940 11° 7258 
 2°4337 12° 3412
 3°3909 13° 1962 
 4°6965 14° 0966 
 5°2502 15° 2238 
 6°6376 16° 7103 
 7°5607 17° 1469 
 8°7903 18° 0608 
 9°823619° 4243 
 10°6223 20° 3579 

¿Qué significa soñar con El Cura?

Soñar con El Cura suele simbolizar guía espiritual, necesidad de orientación moral o búsqueda de consuelo y perdón.

Si aparece amable, apunta a paz y reconciliación; si es severo o distante, refleja culpa, dudas o presión social.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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