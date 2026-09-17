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La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 16 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 8070 - Muerto que sueña

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 16 de septiembre

 8070 11° 9135 
 2°8230 12° 9749
 3°8228 13° 1449 
 4°2140 14° 1298 
 5°2286 15° 4822 
 6°5467 16° 4824 
 7°4114 17° 7085 
 8°1389 18° 3763 
 9°447619° 5585 
 10°4427 20° 2448 

¿Qué significa soñar con Muerto que sueña?

Soñar con El Muerto que sueña sugiere un diálogo con el inconsciente: duelos no resueltos, recuerdos que buscan cierre y la necesidad de soltar para avanzar.

También alude a transformación y renacimiento: lo “muerto” en ti imagina nuevas posibilidades, invitándote a revisar creencias, miedos y herencias familiares.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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