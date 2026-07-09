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Este miércoles, 8 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6575 (El Payaso).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 8 de julio

 657511° 9888
 2°232312° 5821
 3°249013° 2172
 4°991714° 5226
 5°641515° 7649
 6°956416° 7071
 7°482317° 3682
 8°328218° 6974
 9°354319° 5860
 10°040920° 1164

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¿Qué significa soñar con El Payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar diversión, creatividad y el deseo de tomar la vida con más ligereza.

También sugiere máscaras e inseguridades: temor al ridículo, a no ser tomado en serio o a ocultar tu verdadero yo.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en distintas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.