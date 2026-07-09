Este miércoles, 8 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6575 (El Payaso).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 8 de julio

1° 6575 11° 9888 2° 2323 12° 5821 3° 2490 13° 2172 4° 9917 14° 5226 5° 6415 15° 7649 6° 9564 16° 7071 7° 4823 17° 3682 8° 3282 18° 6974 9° 3543 19° 5860 10° 0409 20° 1164

¿Qué significa soñar con El Payaso?

Soñar con El Payaso puede simbolizar diversión, creatividad y el deseo de tomar la vida con más ligereza.

También sugiere máscaras e inseguridades: temor al ridículo, a no ser tomado en serio o a ocultar tu verdadero yo.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en distintas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.