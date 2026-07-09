Este miércoles, 8 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6575 (El Payaso).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 8 de julio
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¿Qué significa soñar con El Payaso?
Soñar con El Payaso puede simbolizar diversión, creatividad y el deseo de tomar la vida con más ligereza.
También sugiere máscaras e inseguridades: temor al ridículo, a no ser tomado en serio o a ocultar tu verdadero yo.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en distintas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.