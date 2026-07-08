Este miércoles, 8 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8653 (El Barco).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 8 de julio

1° 8653 11° 6269 2° 7963 12° 8760 3° 8896 13° 0929 4° 3402 14° 6960 5° 5334 15° 4012 6° 4753 16° 3983 7° 1183 17° 7216 8° 4583 18° 1215 9° 8948 19° 5886 10° 3922 20° 4245

¿Qué significa soñar con El Barco?

Soñar con un barco suele representar un viaje personal, transición y deseo de avanzar hacia nuevas metas. También refleja cómo gestionas tus emociones y tu capacidad de elegir rumbo.

Si navega en mar tranquilo, indica confianza y progreso; en tormenta, incertidumbre o miedo al cambio. Hundido o a la deriva advierte pérdida de control y necesidad de replantear el camino.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos intervalos: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.