Este lunes, 14 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0368 (Sobrinos).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 14 de septiembre

1° 0368 11° 5412 2° 0899 12° 5217 3° 9899 13° 6867 4° 7448 14° 7986 5° 7173 15° 2323 6° 6568 16° 8638 7° 1095 17° 1147 8° 8378 18° 9317 9° 9575 19° 0898 10° 4030 20° 5330

¿Qué significa soñar con Sobrinos?

Soñar con sobrinos suele reflejar lazos familiares, protección y el deseo de cuidar. También puede simbolizar aspectos juveniles de ti, como la espontaneidad y la curiosidad.

Si en el sueño los sobrinos están felices, indica armonía y apoyo mutuo; si están preocupados o distantes, sugiere responsabilidades pendientes o la necesidad de diálogo y atención emocional.

Recomendación para los apostadores

El Juego Responsable alienta hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de empezar a apostar.

Además, se aconseja no utilizar efectivo destinado a necesidades básicas ni recurrir a créditos. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.