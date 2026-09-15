Este martes, 15 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 4827 (El Peine).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 15 de septiembre

1° 4827 11° 4113 2° 4174 12° 3713 3° 8281 13° 7241 4° 2414 14° 0008 5° 9411 15° 4315 6° 0616 16° 5833 7° 1652 17° 2861 8° 7275 18° 6547 9° 3438 19° 5268 10° 7871 20° 7430

¿Qué significa soñar con El Peine?

Soñar con El Peine suele aludir al deseo de poner orden en tus ideas y emociones. Peinarse en el sueño indica necesidad de claridad, mejorar tu imagen o resolver pequeños enredos cotidianos.

Si El Peine está roto o pierde dientes, sugiere obstáculos, inseguridad o dificultades para comunicarte. Hallar o usar un peine nuevo puede señalar soluciones prácticas y una etapa de renovación personal.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.