Este lunes, 14 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 3716 (Anillo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 14 de septiembre

1° 3716 11° 1905 2° 0069 12° 9225 3° 3229 13° 0147 4° 2229 14° 0782 5° 5187 15° 6192 6° 2936 16° 5365 7° 9713 17° 2309 8° 3021 18° 8813 9° 0429 19° 7514 10° 6118 20° 3704

¿Qué significa soñar con Anillo?

Soñar con un anillo suele simbolizar compromiso, unión y promesas. Puede reflejar relaciones formales, acuerdos laborales o el deseo de estabilidad y pertenencia.

Si el anillo está roto, perdido o apretado, indica dudas, ataduras o temor a perder control. Si brilla o encaja perfecto, sugiere seguridad, lealtad y nuevos comienzos.

Recomendación para los apostadores

El Juego Responsable fomenta hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de empezar a apostar.

Además, se aconseja no utilizar capital destinado a necesidades básicas ni recurrir a financiamiento. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.