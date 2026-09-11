Este viernes, 11 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 9665 (El Cazador).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 11 de septiembre

1° 9665 11° 4484 2° 1451 12° 0238 3° 2972 13° 9866 4° 5221 14° 3822 5° 7028 15° 4322 6° 6642 16° 0596 7° 7440 17° 1757 8° 1379 18° 5459 9° 4057 19° 6927 10° 0444 20° 6007

¿Qué significa soñar con El Cazador?

Soñar con El Cazador suele simbolizar la búsqueda de metas y la necesidad de tomar decisiones firmes. Representa enfoque, instinto y deseo de superar desafíos.

Si te persigue, sugiere presiones o miedos que evitas; si tú cazas, indica control y determinación. Las emociones del sueño afinan si es advertencia o impulso para actuar.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos horas: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.