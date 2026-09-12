Este viernes, 11 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9289 (La Rata).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 11 de septiembre
|1°
|9289
|11°
|1180
|2°
|9468
|12°
|8093
|3°
|5186
|13°
|3413
|4°
|8130
|14°
|5306
|5°
|1709
|15°
|8410
|6°
|9895
|16°
|2002
|7°
|8054
|17°
|3321
|8°
|0643
|18°
|3439
|9°
|3057
|19°
|0796
|10°
|2262
|20°
|2206
¿Qué significa soñar con La Rata?
Soñar con La Rata suele señalar preocupaciones ocultas, traición o ambientes tóxicos que requieren limpieza. Refleja ansiedad y desconfianza ante situaciones o personas cercanas.
Si La Rata aparece sana o amistosa, simboliza astucia, adaptabilidad y ahorro. Indica oportunidades prácticas y capacidad para sortear obstáculos menores con ingenio.
¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?
Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos intervalos: vespertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno. Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.
Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.