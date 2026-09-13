Este sábado, 12 de septiembre de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0230 (Santa Rosa).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 12 de septiembre

1° 0230 11° 9748 2° 9296 12° 2983 3° 4215 13° 5782 4° 6234 14° 6599 5° 5288 15° 9845 6° 9930 16° 5692 7° 3717 17° 7563 8° 0562 18° 2981 9° 8554 19° 2227 10° 7146 20° 6963

¿Qué significa soñar con Santa Rosa?

Soñar con Santa Rosa suele reflejar protección y guía espiritual, un llamado a la fe, la compasión y el servicio.

También puede simbolizar una purificación que precede a nuevos comienzos: tras la turbulencia, llega calma y esperanza.

Recomendación para los apostadores

El Juego Responsable alienta hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de empezar a apostar.

Además, se aconseja no utilizar efectivo destinado a necesidades básicas ni recurrir a deudas para apostar. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.