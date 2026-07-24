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La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este viernes, 24 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8967 (Mordida).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 24 de julio

 8967 11° 2254 
 2°0270 12° 4838 
 3°7646 13° 4939 
 4°4379 14° 0622 
 5°3143 15° 6235 
 6°6296  16° 5352 
 7°3212 17° 4258 
 8°5999 18° 1127 
 9°9776 19° 7806 
 10°8935 20° 7461 

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¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con una mordida puede reflejar miedo, agresión contenida o sensación de estar siendo atacado. Indica conflicto interno o externo y la urgencia de poner límites y protegerte.

Si tú muerdes, sugiere impulso, deseo de control o necesidad de expresar lo reprimido. Si te muerden, alerta sobre traición, relaciones tóxicas o heridas emocionales que requieren sanar.

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