En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 24 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1022 (Loco).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 24 de julio

1° 1022 11° 1678 2° 8809 12° 9539 3° 7754 13° 8448 4° 3550 14° 6476 5° 4934 15° 0089 6° 3183 16° 1972 7° 8596 17° 9146 8° 3393 18° 3388 9° 5669 19° 2106 10° 0731 20° 2754

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con un loco puede simbolizar libertad, espontaneidad y creatividad. Invita a romper normas y seguir la intuición. Señala deseo de vivir sin ataduras y de expresar lo auténtico sin miedo al juicio.

Soñar con un loco también puede reflejar caos interno, ansiedad o miedo a perder el control. Advierte sobre impulsos irreflexivos, exceso de riesgos o desorden emocional. Pide buscar equilibrio, apoyo y límites sanos.