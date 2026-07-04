En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 3 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5865 (El Cazador).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 3 de julio

1° 5865 11° 1533 2° 3628 12° 9112 3° 0660 13° 6236 4° 4846 14° 8616 5° 5622 15° 9127 6° 6745 16° 2508 7° 4107 17° 4652 8° 1344 18° 9712 9° 2674 19° 7280 10° 9861 20° 8259

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador suele simbolizar metas claras y el impulso por alcanzarlas. Representa enfoque, estrategia y la capacidad de tomar decisiones firmes. Puede invitarte a afinar tu puntería interior y a actuar con disciplina y valentía.

Si te persigue, refleja presiones externas, culpa o miedo a ser juzgado. Si eres tú quien caza, habla de control y ambición. El sueño invita a equilibrar deseo y ética, enfrentar conflictos pendientes y respetar tus propios límites.