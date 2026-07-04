En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este sábado, 4 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6920 (La Fiesta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 4 de julio

1° 6920 11° 5155 2° 7605 12° 9517 3° 6010 13° 7127 4° 2439 14° 2086 5° 2618 15° 4823 6° 3779 16° 4864 7° 9739 17° 0401 8° 6444 18° 1403 9° 5243 19° 2904 10° 1860 20° 0119

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para participar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con la fiesta?

Soñar con La Fiesta suele reflejar deseos de alegría, conexión social y celebración. Indica necesidad de divertirse, expandir tu círculo o expresar emociones retenidas. También sugiere optimismo y una etapa de logros que quieres compartir.

Si la fiesta es caótica o te sientes fuera de lugar, puede alertar sobre excesos, presión social o falta de límites. También simboliza escapismo y la necesidad de descanso, equilibrio y evaluar con quién y cómo compartes tu energía.