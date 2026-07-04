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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este sábado, 4 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1539 (Lluvia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 4 de julio

 1539 11° 9737 
 2°8339 12° 1805 
 3°2057 13° 9992 
 4°1778 14° 9127 
 5°0325 15° 8270 
 6°4986  16° 8507 
 7°2199 17° 0130 
 8°6534 18° 4651 
 9°7561 19° 2838 
 10°4010 20° 8605 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia suele simbolizar limpieza y renovación. Indica que emociones reprimidas se liberan, purificando el ánimo y preparando un nuevo comienzo. También puede señalar fertilidad y crecimiento.

Si la lluvia es intensa o tormentosa, puede reflejar tristeza, estrés o conflictos que te abruman. Invita a resguardarte y atender tu mundo interior. En sueños suaves, sugiere calma, sanación y una etapa de claridad tras la incertidumbre.

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