En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este miércoles, 24 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7152 (Madre e hijo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 24 de junio

1° 7152 11° 7344 2° 2419 12° 0592 3° 3246 13° 6595 4° 9712 14° 4097 5° 8641 15° 3970 6° 1414 16° 2446 7° 0825 17° 5470 8° 8380 18° 0695 9° 8650 19° 6354 10° 3747 20° 0724

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, vínculo afectivo y cuidado. Puede reflejar tu necesidad de apoyo, tu instinto de nutrir o un deseo de reconciliación familiar.

También puede señalar nuevos comienzos, proyectos en gestación o responsabilidad creciente. Si hay tensión en el sueño, podría revelar miedos a fallar, dependencia emocional o límites poco claros en tus relaciones.