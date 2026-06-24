En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este miércoles, 24 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 1898 (Lavandera).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 24 de junio

1° 1898 11° 7241 2° 6136 12° 9681 3° 2943 13° 1610 4° 1491 14° 2270 5° 7155 15° 1964 6° 5878 16° 8626 7° 6894 17° 6880 8° 1752 18° 0949 9° 1705 19° 9527 10° 9857 20° 1865

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera sugiere limpieza interior y reparación. Indica deseo de aclarar malentendidos, lavar culpas y ordenar hábitos. Señala un momento para pedir disculpas, cerrar ciclos y empezar de nuevo con mayor ligereza.

Si sueñas con la lavandera (ave), alude a agilidad, atención y cambios ligeros. Anuncia noticias breves, movimiento y la necesidad de adaptarte sin perder foco. Invita a observar señales sutiles y avanzar paso a paso.