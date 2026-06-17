Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este miércoles, 17 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 9506 (Perro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 17 de junio

1° 9506 11° 9766 2° 3077 12° 5223 3° 5490 13° 4122 4° 7215 14° 3405 5° 0010 15° 8004 6° 1993 16° 6544 7° 5428 17° 8548 8° 8519 18° 7782 9° 5672 19° 3002 10° 8445 20° 9012

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro suele simbolizar lealtad, amistad y protección. Puede reflejar tus vínculos afectivos, tu necesidad de compañía o tu propia fidelidad a valores y personas.

Si el perro es amistoso, indica confianza y apoyo; si es agresivo o te muerde, alerta de conflictos, traición o límites vulnerados. Ladridos son advertencias; un perro perdido refleja soledad o desconexión.