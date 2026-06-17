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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este miércoles, 17 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 9506 (Perro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 17 de junio

 9506 11° 9766 
 2°3077 12° 5223 
 3°5490 13° 4122 
 4°7215 14° 3405 
 5°0010 15° 8004 
 6°1993  16° 6544 
 7°5428 17° 8548 
 8°8519 18° 7782 
 9°5672 19° 3002 
 10°8445 20° 9012 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro suele simbolizar lealtad, amistad y protección. Puede reflejar tus vínculos afectivos, tu necesidad de compañía o tu propia fidelidad a valores y personas.

Si el perro es amistoso, indica confianza y apoyo; si es agresivo o te muerde, alerta de conflictos, traición o límites vulnerados. Ladridos son advertencias; un perro perdido refleja soledad o desconexión.

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