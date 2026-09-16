En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0486 (El Humo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 16 de septiembre

1° 0486 11° 4175 2° 0166 12° 0780 3° 5262 13° 2828 4° 8569 14° 0447 5° 6041 15° 6487 6° 5604 16° 0002 7° 2046 17° 6314 8° 1313 18° 0692 9° 0969 19° 6038 10° 3983 20° 8353

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con El Humo señala confusión y falta de claridad. Algo oculta la verdad o tus emociones nublan tus decisiones. También advierte de riesgos latentes que aún no distingues.

Si El Humo es claro y se disipa, anuncia comprensión y soluciones próximas. Si es denso o negro, habla de engaños, estrés o hábitos nocivos. Observa color, olor y origen: ahí está la clave.