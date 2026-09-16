En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 8956 (La Caída).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 16 de septiembre

1° 8956 11° 5287 2° 9992 12° 9790 3° 2470 13° 5633 4° 0611 14° 2450 5° 5253 15° 2081 6° 9480 16° 9745 7° 9894 17° 8501 8° 8992 18° 7055 9° 4809 19° 6140 10° 0308 20° 5654

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída refleja miedo a perder el control, inseguridad o ansiedad ante cambios. Señala sensación de inestabilidad, fracaso o falta de apoyo y advierte sobre decisiones impulsivas o metas poco realistas.

También puede simbolizar una transición: tocar fondo para reorientarte. Invita a pedir ayuda, fortalecer tu base y recuperar la confianza, asumiendo riesgos con cautela para aprender de errores y crecer con mayor equilibrio.