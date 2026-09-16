En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6445 (El Vino).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 16 de septiembre

1° 6445 11° 2594 2° 3802 12° 8838 3° 3970 13° 5899 4° 7897 14° 7152 5° 9453 15° 3409 6° 9445 16° 7878 7° 5306 17° 5773 8° 1354 18° 6191 9° 8871 19° 8190 10° 4057 20° 2891

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con vino alude a celebración, placer y vínculos sociales. Puede señalar abundancia, disfrute de los sentidos y un momento para brindar por logros. Invita a saborear la vida con moderación y gratitud.

Si el sueño muestra exceso o derrames, advierte sobre impulsos desbordados, evasión o relaciones tóxicas. El contexto importa: brindar armoniza; beber a solas o perder el control sugiere vacío emocional y necesidad de límites.