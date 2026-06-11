En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este miércoles, 10 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1541 (El Cuchillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 10 de junio

1° 1541 11° 9048 2° 7822 12° 9172 3° 7519 13° 1749 4° 6204 14° 5077 5° 2775 15° 2258 6° 9883 16° 7088 7° 9018 17° 8018 8° 8343 18° 9729 9° 1473 19° 1019 10° 9374 20° 3444

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo suele reflejar conflictos, miedos o la urgencia de tomar decisiones. Representa cortar lazos, poner límites y defenderte. También señala energía contenida que busca salida.

El contexto importa: si lo empuñas, habla de control y coraje; si te hiere, de vulnerabilidad; si cortas algo, de liberación. Observa emociones y detalles del sueño para guiar acciones conscientes en la vida diaria.