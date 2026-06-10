En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este miércoles, 10 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1102 (Niño).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 10 de junio

1° 1102 11° 2147 2° 3564 12° 5307 3° 0245 13° 1599 4° 7695 14° 7203 5° 6812 15° 0695 6° 5777 16° 0693 7° 0109 17° 5773 8° 8354 18° 0489 9° 7942 19° 7340 10° 8072 20° 8210

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño suele simbolizar nuevos comienzos, inocencia y potencial. Puede indicar creatividad naciente, proyectos por gestar o el deseo de cuidar y ser cuidado. También refleja la parte vulnerable y auténtica de ti que pide atención.

Si el niño aparece triste, perdido o herido, puede señalar miedos, responsabilidades no atendidas o inseguridades infantiles. Verlo alegre indica esperanza y renovación; cargarlo sugiere compromiso con un plan o vínculo.