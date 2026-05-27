En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este martes, 26 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5859 (Las Plantas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 26 de mayo

1° 5859 11° 1038 2° 4045 12° 8039 3° 8328 13° 8977 4° 2978 14° 7186 5° 8467 15° 6538 6° 2956 16° 6136 7° 7105 17° 1712 8° 2865 18° 5601 9° 7169 19° 8608 10° 8800 20° 3738

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con las plantas?

Soñar con Las Plantas suele simbolizar crecimiento personal, esperanza y nuevos comienzos. Indica que tus proyectos necesitan tiempo, paciencia y cuidado para florecer. También refleja conexión con la naturaleza y deseo de equilibrio interior.

Si Las Plantas son verdes y frondosas, auguran prosperidad y salud. Si están marchitas o secas, advierten estancamiento, falta de energía o descuido; te invita a nutrir tus metas y relaciones para recuperar vitalidad.